Trovata borsa con dentro 54 mani umane

Un macabro e misterioso rinvenimento, quello fatto a Khabarovsk, città della Russia estremo-orientale, dove è stata trovata una borsa contenente 54 mani umane.

La notizia e le fotografie sono state pubblicate da The Siberian Times, che ha spiegato come gli investigatori credano che le mani provengano da un laboratorio scientifico, anche se non si sa ancora chi e come le abbia prese e lasciate lì.

La borsa è stata trovata nei pressi di un fiume da un pescatore e secondo qui inquirenti il 'bottino' non sarebbe il frutto di un serial killer, ma piuttosto di un ladro. Sul caso, strano e alquanto inquietante, indaga la polizia.