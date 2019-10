Trova un ordigno della Grande Guerra, la bomba gli esplode in mano

Ieri pomeriggio un uomo ha trovato un congegno bellico risalente alla Grande Guerra. Il 79enne si trovava sull'Altopiano di Asiago, in località Campomulo di Gallio, quando ha fatto la scoperta. L'uomo ha raccolto la bomba che gli è esplosa in mano, causandogli delle lesioni gravi.

Il botto si è sentito a diversi km di distanza, l'allarme è stato lanciato immediatamente. Sul posto è arrivato l’elisoccorso del Suem di Treviso, il ferito è stato trasportato nell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Secondo una prima ricostruzione il 79enne è un recuperante.

Una figura nata in Italia alla fine della prima guerra mondiale che passava per i luoghi dove erano imperversati i combattimenti e "recuperava" tutti i residuati bellici per poterli poi rivendere come rottami metallici. Ai giorni nostri i recuperanti sono dei semplici collezionisti.