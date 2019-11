Trova un gattino abbandonato e lo adotta: dopo 2 mesi scopre che è un puma

Un ragazza ha trovato per strada due gattini e ha deciso di adottarli, credendoli abbandonati. La femmina purtroppo è morta subito dopo a causa delle condizioni in cui versava, mentre il maschietto è sorapravvisuto ed è stato chiamato Tito. Due mesi dopo il "micio" giocando si è fatto male ad una zampa ed è stato portato dalla padrona, che abita nella provincia argentina di Tucuman, dal veterinario. Qui la ragazza ha fatto la scoperta shock : Tito non era un gatto.

Grazie al contributo della riserva naturale “Horco Molle” si è scoperto che Tito è un puma jaguarundi. Il gattone è stato così portato nella riserva dove ha ricevuto le cure mediche necessarie e presto sarà reinserito nel suo habitat naturale: “Questi animali non sono animali domestici, devono stare nel loro habitat. Anche se sembrano innocui ed è facile affezionarsi, non devono stare nelle nostre case”, ha spiegato l’ente argentino per la protezione degli animali condividendo in un post su Facebook le foto di Tito.