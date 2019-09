Troppe vie con lo stesso nome, ma non si cambia

CASTELFRANCO – “Nessuno mi ha mai interpellato per questo problema”: spiega il primo cittadino di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon, riguardo alle lamentele di alcuni cittadini per il fatto che vi siano diverse vie con lo stesso nome, nel territorio comunale. Il problema era emerso dopo che un’ambulanza chiamata per soccorrere un paziente in via Lovara ha dovuto vagare a lungo prima di capire se si trovava nella medesima via (con analoga numerazione) della frazione di Salvatronda piuttosto che in quella di Campigo.



Il sindaco si dice perplesso e precisa: “Chi vive da tanti anni in un posto sa bene se al via in cui abita ha una strada omonima, cosa comune nella toponomastica, non vedo il problema, semplicemente i cittadini devo indicare nell’indirizzo anche al frazione!”. Quanto all’ipotesi di dare nuovi nomi alle strade lo esclude a priori: “I disagi sarebbero enormi per i cittadini, che dovrebbero modificare l’indirizzo sui documenti e gli atti di ufficiali, senza contare l’iter burocratico”.



Marcon spiega anche che analogamente il problema è sorto per l’intitolazione di una via a Tina Anselmi: “Ne abbiamo discusso anche con i famigliari, escludendo subito questo possibilità proprio per quello che ne consegue quando si cambia il nome di una strada. Invito quindi i cittadini a riportare integralmente l’indirizzo per evitare problemi”.