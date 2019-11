Troppa acqua, il Meschio esonda

VITTORIO VENETO – Più acqua nel Meschio e i prati di Savassa sono finiti sott’acqua. Il problema, nei giorni scorsi, è stato portato all’attenzione dell’assessore Bruno Fasan dai residenti. E ora è previsto un intervento del Genio Civile che ripulirà l’alveo, così da favorire un corretto deflusso verso sud delle acque del fiume.

«Savassa è finita sott’acqua anche perché qui c’è una presa dell’Enel che rilascia acqua nel Meschio. Se una volta scaricava 3,6 metri cubi d’acqua al secondo, ora è passata a 4,2 così come imposto dagli enti superiori – spiega l’assessore Fasan -. E il risultato è che soprattutto nella zona dei prati di Savassa il Meschio, in giornate come queste, finisce per ingrossarsi, uscire dagli argini e lambire le proprietà private. Ma a breve il Genio Civile procederà con un intervento di pulizia e il problema dovrebbe rientrare. A sud di Savassa ci sono degli alberi all’interno del fiume che hanno creato una sorta di diga e questo impedisce all’acqua di defluire correttamente».

L’assessore Fasan annuncia interventi di pulizia dell’alveo, sempre curati dal Genio Civile, anche nel torrente Cervada nel quartiere della Val Lapisina, corso d’acqua che in occasione delle piogge abbondanti finisce per ingrossarsi e tracimare.