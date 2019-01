Tris di medaglie alla Austria Champions Cup per il Germinal Karate Castelfranco Veneto

CASTELFRANCO - Sabato 19 gennaio nella città di Hard, in Austria, si sono incontrati ben 638 atleti di 21 nazioni, delle quali buona parte d'Europa ma anche con qualche rappresentante di India, Israele ed Etiopia.



L'Austria Champions Cup è un appuntamento annuale nel quale si confrontano anche molte Nazionali ufficiali, in preparazione ai Campionati Europei Giovanili che si svolgeranno dall'8 al 10 febbraio in Danimarca. La gara viene organizzata magistralmente dal Karate Voralberg, e quest'anno si è conclusa anche con un'ora di anticipo.



Il Germinal Karate Castelfranco non poteva mancare, e ha portato al podio ben tre atleti dei sei presenti. Bronzo per Veronica Barichello (foto sopra) nella categoria Kata Under 21. Veronica vince con Demke, Auner, poi cede a Wieninger, vince con Djordjevic e dunque si guadagna il bronzo, un ottimo risultato anche in vista dei Campionati Italiani Assoluti.



Bronzo per Alex Bortolotto (foto sotto) nei 68 kg Juniores di Kumite. Alex conduce un'ottima gara nella sua partecipatissima e difficile categoria: vince con Hjerpaasen, Weidelt, perde con Steiner, poi supera Neff e Lucattini. In finale per il bronzo trova il beniamino di casa, Hinterbuchner, ma Alex non demorde e ottiene un meritatissimo bronzo.

Infine Bronzo anche per Giacomo Andretta (foto al centro) nei 67 kg negli Under 21: per lui successo con MacDonald, Dreier, stop con Krapf, e infine vittoria con Jewel per la conquista del bronzo.



Il Germinal Karate Castelfranco sta ottenendo veramente tante soddisfazioni in questi giorni. L'atleta Mattia Busato, sponsorizzato Germinal, è convocato al progetto Tokyo 2020 a Lido di Ostia, in partenza per la Premiere League di Parigi. Questa volta assieme a lui ci sono Nicola Cavasin, Alessandro Gatto e Giacomo Lucietti, tutti e tre convocati all’Olympic Training Camp, evento voluto dal Comitato Olimpico nel quale molte Nazionali estere si confrontano con spirito di collaborazione. Gli atleti si trovano al Centro Olimpico di Ostia con tutta la Nazionale Italiana, altre 9 Nazioni e molti campioni del Mondo e d’Europa.



Nel frattempo Matteo Simionato, Andrea Pizziolo e Alessandro Gatto sono stati convocati dalla regione Veneto ai Campionati Nazionali per Regioni di sabato e domenica.



L'ultimo weekend del mese sarà di nuovo il momento dei giovani, e altri cinque ragazzi Castellani saranno presenti al Seminario della Nazionale Giovanile sempre al Centro Olimpico di Ostia: Nicolò Sevegnani, Pietro Binotto, Anthea Ferro, Laura Trentin e Nicola Basso.



Infine un'ultima grandissima soddisfazione viene proprio da Pietro Binotto, che è stato convocato ai Campionati d’Europa in Danimarca a inizio febbraio con la squadra di Kata, e questo weekend sarà a Caserta per prepararsi.



«Siamo molto orgogliosi di tutto quello che sta succedendo - commenta il Direttore Tecnico del club Niki Mardegan - Credo che tutto questo sia merito di tutti, atleti, dirigenti, e tecnici. Rimaniamo concentrati».