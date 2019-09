Tricolori Allievi di Società, brillano Pistoia e Udine

RONCADE – Pistoiatletica 1983 e Atletica Malignani Libertas Udine hanno vinto la finale B gruppo Nord-Est dei campionati italiani allievi di società, andata in scena nel weekend sulla rinnovata pista di Roncade.



La formazione toscana si è imposta in campo maschile (154 punti), prevalendo in volata sull’Assindustria Sport Padova, staccata di una sola lunghezza (153), e sul Team Treviso (150). L’Atletica Malignani Libertas Udine ha invece dominato la competizione femminile (157 punti), distanziando l’Atletica Vis Abano (140) e l’Atletica Riviera del Brenta (139).



Dal giavellotto i migliori risultati, con il 72.77 ottenuto sabato da Michele Fina (Atl. Brugnera Friulintagli), record personale migliorato di oltre 2 metri e quinta prestazione italiana di tutti i tempi per la categoria, e il 50.58 realizzato ieri dalla compagna di squadra Milena Busi. Grande progresso per Lucio Neri (Assindustria Sport Padova) che, saltando 4.51 nell’asta, si è migliorato di 36 centimetri in un colpo solo.



La romena d’adozione veronese Rebecca Mihalescul (Fondazione Bentegodi) si è imposta nell’alto con un bel 1.71, davanti alla tricolore di eptathlon Greta Brugnolo (Atl. Riviera del Brenta), arrivata, con 1.66, al record personale outdoor. Bene anche Francesca Ventura (Assindustria Sport Padova) nel triplo (11.91, -0.3) e Alessia Pivato (Team Treviso) nel disco (38.59).



Doppietta nel mezzofondo (1500 e 3000 metri) per il due volte campione italiano 2019, Nicolò Bedini (Atl. S. Biagio). Sabato, alla presenza anche dell’azzurrina degli ostacoli Rebecca Sartori, l’inaugurazione della rinnovata pista di Roncade, campo storico della Marca, tornato all’antico splendore.



PROVE MULTIPLE CADETTI – I vicentini dell’Atletica Nevi e le padovane della Vis Abano hanno vinto oggi, a San Biagio di Callalta (Treviso), i campionati regionali cadetti di società di prove multiple. L’Atletica Nevi ha realizzato 9.541 punti, sommando i risultati ottenuti nell’esathlon da Andrea Polo (3.484 punti, 7°), Luca Mardegan (3.198 punti, 12°) e Francesco Marcon (2859 punti, 17°).



Argento, ad appena dieci punti di distanza, per le Fiamme Oro Padova (9.531), bronzo per l’Atletica Marostica Vimar (9.446) che ha messo in vetrina Andrea Pozza, autore del miglior punteggio individuale (4.386 punti). Più netto il successo in campo femminile della Vis Abano, che ha realizzato 10.571 punti complessivi nel pentathlon, grazie alle prestazioni di Rebecca Ravenna (3.882 punti, 1^), Francesca Carta (3.488 punti, 3^) e Alessia Barison (3.201 punti, 6^). Argento per l’Atletica Montebelluna (10.071 punti), bronzo per le Fiamme Oro Padova (8.832). Nel prossimo weekend, a Forlì, campionati italiani individuali e per regioni di categoria.