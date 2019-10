Tricolore Cadetti, ecco il Veneto per Forlì

PADOVA - La vedette, se così si può dire, è Tarè Miriam Bergamo, la discobola rodigina a caccia del bis tricolore, dopo la vittoria ottenuta nel 2018 a Rieti.



Sabato 5 e domenica 6 ottobre, allo stadio Gotti di Forlì, vanno in scena i campionati italiani cadetti, l’ultima grande rassegna tricolore della stagione su pista. In palio, come sempre, i titoli individuali di categoria (36 le gare in programma), ma anche gli allori per regioni, con il Veneto che, dopo l’argento del 2018 alle spalle della Lombardia, punta a confermarsi sul podio per l’undicesima stagione consecutiva. Settantuno gli atleti veneti in lizza: 38 faranno parte della rappresentativa regionale, 33 gareggeranno invece a titolo individuale.



Quella veneta è una delle rappresentative più numerose in assoluto. L’anno scorso, insieme all’argento a squadre, arrivarono anche 18 medaglie individuali (sei ori, tre argenti e nove bronzi). Il Veneto riparte da lì.



Gli atleti veneti in gara a Forlì.



RAPPRESENTATIVA REGIONALE.

CADETTI.

80: Yassin Bandaogo (Asi Atl. Breganze). 300: Loris Tonella (Nuova Atl. Roncade). 1000: Giovanni Lazzaro (Us Atl. Quinto Mastella). 2000: Sofyan Goudadi (Atl. Valdobbiadene Gsa). 1200 siepi: Francesco Michieletto (Atl. Due Torri Sporting Noale). 100 hs: Manuel Bresolin (Atl. Pederobba). 300 hs: Luca Ostanello (Asd Bunker Sport – VE).



Alto: Federico Celebrin (La Fenice 1923 Mestre). Asta: Federico Stevanella (Gsd Valdalpone De Megni – VR). Lungo: Joel Turrini (Lib. Rossetto Lugagnano). Triplo: Luca Baga (Atl. Galliera Veneta).



Peso: Andrea Crestani (Gs Marconi Cassola). Disco: Matteo Zordan (Asi Atl. Breganze). Giavellotto: Alessandro Vanzella (Atl. Stiore Treviso). Martello: Alex Lazzaretto (Asi Atl. Breganze). Prove multiple: Andrea Pozza (Atl. Marostica Vimar). Marcia (5 km): Giacomo Bertolazzi (Gsd Valdalpone De Megni – VR). 4x100: Federico Dicati (Gs Fiamme Oro Padova), Davide Rezzadori (Gsd Valdalpone De Megni – VR).

CADETTE. 80: Laura Franceschi (Assindustria Sport Padova). 300: Elena Santorini (Csi Atl. Provincia di Vicenza). 1000: Linda Conchetto (Venezia Runners Murano).



2000: Beatrice Casagrande (Atl. Due Torri Sporting Noale). 1200 siepi: Elisa Clementi (Csi Atl. Provincia di Vicenza). 80 hs: Chiara Busnardo (Gs Marconi Cassola). 300 hs: Anna Schenal (Ana Atl. Feltre). Alto: Giulia Benacchio (Gs Marconi Cassola). Asta: Chiara Centenaro (Atl. Audace Noale). Lungo: Kadiratou Tcha Seffou (Atl. Lib. Sanp – PD). Triplo: Chiara Fantin (Confindustria Atl. Rovigo). Peso: Luna Gasparini (Atl. Valpolicella). Disco: Tarè Miriam Bergamo (Discobolo Atl. Rovigo). Giavellotto: Sofia Panzarin (Atl. Marostica Vimar). Martello: Vanessa Avogaro (Us Intrepida – VR). Prove multiple: Rebecca Ravenna (Atl. Vis Abano). Marcia (3 km): Agnese Zanatta (Atl. Ponzano). 4x100: Martina Luppi (Confindustria Atl. Rovigo), Nadia Ciconti (Atl. Selva Bovolone).

ATLETI INDIVIDUALI.

CADETTI.

1200 siepi: Aymen El Aamrani (Atl. Pederobba). 100 hs: Simone Moino (Atl. Biotekna Marcon), Giovanni Zuccon (Trevisatletica). 300 hs: Daniele Curtarello (Gs Fiamme Oro Padova). Asta: Andrea Mori (Expandia Atl. Insieme Verona), Roberto Schirato (Gs Marconi Cassola), Pablo Mazzon (Asd Bunker Sport – VE). Disco: Nicola Testa (Csi Atl. Provincia di Vicenza). Martello: Francesco Suppa (Asi Atl. Breganze), Giacomo D’Alessandro (G.A. Coin Venezia), Enrico Gazzato (Atl. Due Torri Sporting Noale). Prove Multiple: Marco Pasqualetto (Atl. Vis Abano), Andrea Polo (Ass. Atl. Nevi), Davis Garbo (Gs Fiamme Oro Pd).

CADETTE.

1000: Emma Schiavon (Atl. Jesolo Turismo). 2000: Sofia Tonon (Silca Ultralite Vittorio Veneto). 1200 siepi: Francesca Maddalena (Gs Fiamme Oro Padova), Matilde Prati (Atl. Selva Bovolone). 300 hs: Francesca Carta (Atl. Vis Abano). Lungo: Agnese Camurri (Csi Atl. Provincia di Vicenza), Gabriela Y. Pignieri (Csi Atl. Provincia di Vicenza). Triplo: Caterina Dalla Pozza (Atletico Sala – VE). Alto: Giulia Gottardi (Atl. Verona Pindemonte), Elisa Maria Menegotto (Atl. Montebelluna). Asta: Martina Raffaeli (Atl. Selva Bovolone). Peso: Giada Stemiz (Atl. Longarone). Disco: Nicole Veller (Asi Atl. Breganze), Alice Boatto (G.A. Coin Venezia). Giavellotto: Anna Raimondi (G.A. Coin Venezia), Erica Alban (Gs Marconi Cassola), Emma Viero (Atl. Schio), Valentina Cassol (Atl. Longarone), Chiara Paolin (Virtus Este).

Nella foto: Tarè Miriam Bergamo in pedana a Rieti 2018 (FOTOGP/FIDAL)