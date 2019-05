Treviso vince di 20 gara2 playoff

TREVISO - Dopo il successo di Treviso Basket di domenica in gara1, è già tempo di gara2 questa sera alle ore 20.30 al Palaverde, prima di spostarsi in Sicilia venerdì 3 maggio per il prosieguo degli ottavi di finale.



Arrembante inizio della De’Longhi che con l’MVP di gara1 Burnett sblocca il match. Tessitori e Imbrò (servito splendidamente da Logan) completano il parziale di 7-0 che costringe coach Parente a chiamare Time out dopo appena 60 secondi. La reazione di Trapani non si fa attendere: il piazzato di Ayes e l’appoggio di Pullazi riportano i siciliani sul -2. Imbrò poco dopo farà scoccare due bombe consecutive che a metà quarto valgono il 13 a 7. Renzi castiga dall’angolo dei 6.75 una disattenta difesa trevigiana, punita anche da Pullazi in appoggio (15-14). Nwohuocha e Chillo danno vita ad un duello tra titani sotto canestro, vinto poi dal numero 15 bianco azzurro allo scoccare della sirena (20-14).



Logan, Mollura e Severini si susseguono con precisione da oltre l’arco, dando vita ad un quarto scoppiettante ricchissimo di triple (26-17). Sono ben sei su sette le bombe messe a segno nei primi 6 minuti di secondo quarto: la prima della serie è messa a segno dal Professore (da rivedere in loop almeno 100 volte), poi in successione Alviti, Renzi e Burnett chiudono i primi 16 minuti caratterizzati dall’altissima intensità su ambo i lati del campo (37-22). Tessitori con una bimane schiaccia il suo undicesimo punto. Miaschi mostra tutto il suo talento battendo più volte Imbrò. A tre minuti dal termine del primo tempo la Lombardi Airlines decolla e TVB vola sul +17 (46-29). Uglietti in penetrazione e i liberi di Clarke mandano le squadre al riposo sul 51 a 36.



Una Trapani davvero indomabile lotta su ogni pallone e fa comprendere a TVB che se vorrà avanzare ai quarti dovrà sudarsela fino alla fine. Clarke apre il secondo tempo con una bomba; Pullazi e ancora il play americano granata da oltre l’arco riavvicinano pericolosamente gli ospiti (58-43). Il merito dei ragazzi di coach Menetti è quello di non disunirsi e di non perdere mai la fiducia. Fiducia che soprattutto nei due USA Burnett e Logan è sempre ripagata questa sera. “Il Professore” è un autentico predicatore di pallacanestro: stupenda la sua tipla da otto metri, ancor di più il suo piazzato dopo una virata ubriacante per il 68 a 52. Alla fine per lui saranno 13 punti consecutivi in questo periodo, con alcune giocate da stropicciarsi gli occhi. Il terzo quarto si conclude ancora una volta con due tiri pesanti. A metterli a segno ci pensano Mollura e il “solito” numero 1 trevigiano Logan che tocca quota 16 punti (70-55).



Gli ultimi dieci minuti non deludono le attese: il marziano Logan tocca quota 19 (5/6 da tre), Renzi mette a segno la sua terza tripla di serata prima del canestro di Chillo realizzato dopo un round di pugilato con Nwohucha (76-60). Mollura esce dal campo dopo un brutto colpo alla testa. Alviti e Burnett non perdonano e TVB scappa definitivamente sul +25 a tre minuti dalla fine (85-60). A chiudere definitivamente i conti di gara2 ci pensa Lorenzo Uglietti con una bimane (con fallo) che vale la standing ovation dei 3544 del Palaverde. Il timbro finale è di Eric Lombardi con una schiacciata al limite dell’incredibile. Gara2 termina 98 a 68 e TVB vola a Trapani per gara3 (venerdì ore 20.30) sul 2-0.



DE’ LONGHI TREVISO BASKET – 2B CONTROL TRAPANI 98-68



DE’ LONGHI: Logan 19 (2/2, 5/7), Imbrò 9 (9/2, 3/6), Burnett 16 (4/5, 2/5), Lombardi 9 (3/4, 1/3), Tessitori 16 (7/10, 0/1); Sarto, Alviti 6 (0/2, 2/6), Saladini (0/1), Chillo 8 (2/5, 1/1), Uglietti 12 (5/6, 0/1), Severini 3 (0/1, 1/3). N.e.: Barbante. All.: Menetti.



2B CONTROL: Miaschi 9 (3/4, 1/3), Clarke 12 (2/8, 2/5), Pullazi 13 (5/8, 1/4), Ayers 10 (4/5, 0/3), Renzi 14 (2/4, 3/6); Artioli 2, Czumbel 2 (1/3 da 2), Mollura 6 (0/3, 2/4), Marulli (0/1 da 2), Nwohoucha (0/1 da 2). All.: Parente



Arbitri: Maschio, Saraceni, Morassuti.



Note: pq 20-14, sq 51-36, tq 70-55. Tiri liberi: TV 7/9, TP 7/8. Rimbalzi: TV 10+29 (Tessitori 3+6), TP 8+22 (Renzi 2+6). Assist: TV 30 (Imbrò 8), TP 17 (Renzi 7). Infortunio: Marco Mollura 33’12 (76-60). Spettatori: 3544