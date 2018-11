Treviso vince il derby con Verona

TREVISO - TVB torna al Palaverde dopo due trasferte consecutive in vista della 6° giornata del Campionato di A2 (girone Est) che presenta il derby veneto con la Tezenis Verona.



Per la De’ Longhi finora 6 punti nelle prime 5 partite, con il ko in terra emiliana nell’ultima giornata con la Baltur Cento. Per gli scaligeri, invece, 4 punti con due vittorie in cinque gare, con due sconfitte (tra cui l’ultima in casa con Piacenza) che si sono verificate all'”ultimo tiro”.



Emozionante il minuto di silenzio alla memoria di Gilberto Benetton, colui che ha fondato il Palaverde, la “casa” di TVB.



Nei Supercentrali, nel suo posto “storico” da dove assisteva alle partite delle sue squadre, è stato deposto in memoria un mazzo di fiori.



Il Palaverde ha registrato questa sera 4322 spettatori, e l’incasso di 7.300€ verrà devoluto alle popolazioni Bellunesi colpite negli ultimi giorni dalle ondate di mal tempo.



De’ Longhi Treviso: Wayns, Burnett, Alviti, Lombardi, Tessitori

Tezenis Verona: Amato, Severini, Henderson, Udom, Candussi



Non proprio spettacolari i primi quattro minuti di gioco, con entrambe le squadre che litigano con il ferro. Wayns apre il match e Tessitori su assist di Burnett è libero di appoggiare a canestro il +4 TVB (6-2).



Le qualità da oltre l’arco della Scaligera compensano le diverse palle perse in attacco. Amato e Candussi vanno a bersaglio e segnano il primo vantaggio ospite (8-10).



Con le polveri bagnate da oltre l’arco, TVB preferisce il gioco in penetrazione. Imbrò ne è un ottimo esecutore: lascia sul posto Udom e realizza con fallo il nuovo vantaggio trevigiano (13-10).



Il capitano gialloblu Amato è caldissimo (8pt) dai 6,75, cosi come il solito Matteo Imbrò, ormai definito “l’uomo dell’ultimo tiro”, che muove la retina e chiude il quarto sul 16-17.



Il secondo quarto inizia con Verona che non sta a guardare gli errori in attacco di TVB. La coppia play della Tezenis Amato-Ferguson in un amen allunga il divario chiuso da Ikangi, che costringe coach Menetti a chimare time-out (20-27).

Riorganizzate le idee e aumentata l’intensità difensiva, la De’Longhi si scrolla la tensione che l’aveva “bloccata” in questa prima fase di match. Ad innescare la miccia ci pensa Maalik Wayns, cedendo poi la fiaccola a Burnett che colpisce per due volte consecutive per il pareggio (32-32).

Preso il ritmo, i ragazzi di coach Menetti non si fermano e sempre con la coppia americana completano il maxi parziale di 14-2 che vale il +4 a metà partita (40-34).



Al rientro dall’intervallo le parti si invertono, la prima bomba di Henderson accende la spia rossa che indica il pericolo di un imminente ritorno della Scaligera (43-39), che ben presto diventa un vero campanello d’allarme perché il parziale di 15-4 riporta avanti gli ospiti che conducono così per 47 a 51.



Coach Menetti cerca il leader in campo per tornare in partita e Matteo Imbrò risponde presente, sia in difesa che in attacco. È ovunque!

Proprio il numero 12 di TVB strappa dalle mani di Candussi il pallone che sarà poi splendidamente servito al liberissimo Chillo per il -2 (51-53).



L’inerzia della gara cambia, il Palaverde spinge il quintetto trevigiano al sorpasso che avviene con la tripla di Uglietti prima che Alviti chiuda il terzo quarto (60-57).



One man show è senz’ombra di dubbio Matteo Imbrò, il vero man of the match del derby, ma è tutta la squadra che è tornata a giocare con grande sintonia. Chillo lotta come un leone sotto alle plance ed è suo il canestro con fallo che sentenzia la fine delle ostilità.



A prevalere è stata l’energia mostrata da TVB per tutti e quaranta i minuti contro una Scaligera che, oltre al gioco tre punti, non ha trovato molte soluzioni efficaci nei propri lunghi.



DE’ LONGHI TREVISO BASKET – TEZENIS VERONA 75-66

DE’ LONGHI: Tessitori 2 (1/3, 0/1), Burnett 16 (6/9, 1/4), Alviti 10 (5/7, 0/4), Wayns 13 (2/6, 3/6), Imbrò 16 (3/7, 2/6), Epifani (0/1, 0/1), Chillo 9 (3/4, 0/2), Uglietti 7 (2/7, 1/1), Lombardi 2 (1/2, 0/1). N.e.: Sarto, Barbante, Tomassini. All.: Menetti.

TEZENIS: Ferguson 12 (2/6, 2/5), Amato 19 (1/3, 5/8), Candussi 11 (4/6, 1/4), Henderson 5 (1/3, 1/1), Maspero (0/1 da 3), Udom 9 (3/10, 0/2), Quarisa 2 (1/1 d 2), Severini 6 (1/2, 1/3), Ikangi 2 (1/1, 0/1). N.e.: Dieng All.: Dalmonte

ARBITRI: Noce, Centonza, Patti

NOTE: pq 16-17, sq 38-34, tq. Tiri liberi: TV 8/10, VR 8/14. Rimbalzi: TV 14+30 (Alviti 4+5), VR 6+26 (Candussi 3+7). Assist: TV 14 (Imbrò 4), VR 9 (Ferguson 3). Fallo antisportivo: Dominez Burnett (25’ 02’’). Fallo tecnico: Andrea Amato (31’ 15’’). Infortunio: Andrea Epifani (12’ 23’’). Spettatori: 4322

trevisobasket.it