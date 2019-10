Treviso vince il Campionato Nazionale UNVS Tennis Over 60

TREVISO - All' Eurotennis Club di Treviso i veterani della sezione di Treviso hanno vinto il Campionato Nazionale UNVS Tennis Over 60.



La squadra formata da Achille Sogliani, Renzo Bonato, Fabio Marconato, Maurizio Torresan e capitanata da Mario Carnio, ha battuto la Sezione UNVS Pavia, dopo aver superato nelle semifinali la squadra di Massa giunta terza.



Un plauso a Maurizio Torresan artefice della vittoria nell'ultimo singolare, al quale le due squadre sono giunte in pareggio: il primo singolare se l'è aggiudicato Pavia, il doppio Treviso.



Nel singolare, contro Paolo Nicola il miglior giocatore della squadra avversaria, è stata determinante la fantastica prestazione di Torresan che ha portato alla vittoria la nostra Sezione con il punteggio di 6-2, 5-7, (10-3).



Presenti alla premiazione il Consigliere Michele Bassetto, in rappresentanza del Sindaco di Treviso, Giovanni Ottoni Delegato Coni Treviso, Pier Luigi Ficini Coordinatore Nazionale dei Campionati UNVS, Bruno Dal Ben Delegato UNVS del Veneto, Achille Sogliani Presidente della Sezione di Treviso, oltre ai componenti del Consiglio Direttivo e alle squadre qualificate alle Finali.