Treviso vince la battaglia del Palaverde

TREVISO - A 48 ore dall’epilogo di gara1 vinta da TVB 75-56, si torna al Palaverde questa sera alle 21.00 (arbitri Masi, Ferretti e Wasserman) per gara2 della semifinale play off di Serie A2 tra De’ Longhi Treviso Basket e Remer Treviglio.



La serie si sposterà in Lombardia al PalaFacchetti di Treviglio per gara 3 venerdì 31 alle ore 21.00 e l’eventuale gara4 di domenica alle 18.00. Eventuale quinta partita mercoledì 5 al Palaverde.



L’intensissima pioggia abbattutasi sul Palaverde ha di fatto bagnato le polveri di fuoco delle due squadre, con il punteggio che rimane sul 4-5 dopo ben 6 minuti di gioco.



Inizio del match dunque all’insegna degli errori, in cui c’è da segnalare solamente il fallo antisportivo di Severini che consente alla Remer, grazie ai liberi di Pecchia e al canestro di un energico D’Almeida, di pareggiare il semi gancio di Chillo. Treviglio chiude molto bene la propria area e non consente a TVB di trovare punti facili dai propri lunghi. La clamorosa tripla da 11 metri di Pecchia chiude il primo quarto con la Remer avanti di cinque lunghezze (10-15).



Ad inizio secondo quarto gli ospiti toccano il massimo vantaggio con l’arresto e tiro dalla media di Nikolic. La reazione di TVB è immediata con il parziale di 4-0 firmato dai liberi di Tessitori e dalla penetrazione di Uglietti (14-17). Con pazienza la De’Longhi prova a ricucire lo svantaggio con Imbrò e con un altro viaggio dalla lunetta di Tessitori, abile a subire i contatti di Borra e Pecchia (17-19).



Saladini si vede sputare fuori la tripla del vantaggio; Caroti dall’altra parte invece non sbaglia dando il via ad un nuovo allungo ospite che tocca nuovamente il +8 con Tiberti (18-26). A quattro minuti dal termine del secondo quarto cala il gelo quando Burnett si accascia al suolo dolorante lasciando il campo sorretto dai fisioterapisti di TVB. Nel momento più difficile entra in campo il sesto uomo chiamato Palaverde che spinge letteralmente la De’Longhi al +2 con le triple di Severini e di capitan Imbrò. (33-31). Il canestro allo scadere di Caroti manda le squadre al riposo sul punteggio di 33 pari.



Al rientro in campo le percentuali di tiro delle due squadre aumentano, così come i decibel dei 4181 spettatori presenti. Borra apre il secondo tempo con un piazzato dalla media, Tessitori schiaccia il -1 (41-42). Burnett, rientrato dall’infortunio, dopo diversi minuti scarica la bomba del nuovo vantaggio De’ Longhi ma D’Almeida riporta subito il punteggio sul 48 pari. A quindici secondi dallo scadere del terzo quarto ancora D’Almeida prima è abile a mettere a segno il rimbalzo catturato in attacco, poi commette fallo su Alviti che segna entrambi i liberi che chiudono il periodo nuovamente con il punteggio in parità (53-53).



In una bolgia assordante, l’ultimo quarto di gioco si apre con la tripla fortunosa di Nikolic, prima che la De’ Longhi piazzi il parziale di 10-0 con i lay-up di Chillo e Uglietti dopo i liberi di Imbrò e Alviti causati dai due falli tecnici per proteste assegnati prima a Borra e poi a Roberts (uscito per 5 falli). Da questo momento l’inerzia del match passa totalmente nelle mani della De’Longhi, che torna a fare la voce grossa sotto le plance con la coppia Tessitori e Chillo (entrambi in doppia cifra) ma soprattutto con le doppie schiacciate di Alviti (12pt, 3/4 da due) e Burnett (13 pt, 5/9 a due) in contropiede che fanno esplodere di gioia il pubblico trevigiano (massimo vantaggio +11 TVB). Alla fine è festa grande per i ragazzi di coach Menetti che mantengono inviolato il Palaverde e andranno ora ad affrontare gara3 a Treviglio (venerdì alle 20.30) sul 2-0.



DE’ LONGHI TREVISO BASKET – REMER BLU BASKET TREVIGLIO 75-65



DE’ LONGHI: Imbrò 11 (1/5, 2/5), Burnett 13 (5/9, 1/4), Alviti 12 (3/4, 0/2), Severini 3 (0/1, 1/2), Chillo 13 (4/7, 1/1); Tessitori 12 (4/11, 0/2), Sarto, Saladini (0/1 da 3), Uglietti 11 (4/6 da 2). N.e.: Vanin, Barbante. All.: Menetti.



REMER: Pecchia 13 (2/7, 2/3), Palumbo 5 (2/3, 0/1), Roberts 4 (2/3, 0/3), Nikolic 8 (1/3, 2/4), D’Almeida 11 (4/7, 0/1); Reati 2 (0/3, 0/5), Caroti 14 (3/3, 2/5), Tiberti 2 (1/2 da 2), Belotti, Borra 6 (2/4 da 2). N.e.: Siciliano. All.: Vertemati.

Arbitri: Masi, Ferretti, Wassermann.



Note: pq 10-15, sq 33-33, tq 53-53. Tiri liberi: TV 18/25, Treviglio 13/18. Rimbalzi: TV 11+23 (Alviti 1+6, Chillo 4+3), Treviglio 13+28 (Pacchia 3+9, D’Almeida 6+6). Assist: TV 9 (Burnett 4), Treviglio 7 (Caroti 3). Fallo antisportivo: Luca Severini 4’23’’ (2-0), fallo tecnico: Davide Alviti 27’42’’ (46-44), Jacopo Borra 32’25’’ (55-56), Chris Roberts 34’46’’ (63-56); 5 falli: Chris Roberts 34’46’’ (63-56) Spettatori: 4181