A Treviso ti incidono il codice fiscale sulla bici, così non te la rubano

TREVISO - La nostra bici marchiata con il nostro codice fiscale contro furti. L’amministrazione comunale ha deciso di adottare nuove misure per contrastare i furti delle due ruote e rintracciare più facilmente, in caso di ritrovamento del mezzo, il legittimo proprietario.



Come? Attraverso il servizio di punzonatura il codice fiscale del proprietario verrà impresso sul telaio della bicicletta a cui verrà anche applicata una etichetta indelebile con lo stemma della città.



La strumentazione per la marcatura delle biciclette Bikemarking, è stata già utilizzata nelle principali città capoluogo del Veneto, da Padova a Verona, Venezia e Vicenza. Ed ora anche a Treviso. Sabato 30 marzo, in piazza Borsa, dalle 10 alle 13, verrà presentata l’iniziativa con la prima giornata di punzonatura delle biciclette, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Fiab Treviso, che avrà anche lo scopo di promuovere la bicicletta come mezzo semplice, comodo ed ecologico.



Per chi volesse provare l’operazione di marcatura gratuita sarà necessario presentarsi sabato in piazza Borsa con la propria bicicletta, una copia stampata del modulo firmato (scaricabile dal sito del Comune di Treviso), tessera sanitaria e documento di riconoscimento indicato nel modulo di registrazione. A coloro che decideranno di marchiare il proprio ciclo tradizionale o elettrico, verrà regalato anche un kit di faretti a led per biciclette, al fine di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della sicurezza e dell’illuminazione notturna.



Dopo la giornata inaugurale, il servizio di marcatura dei velocipedi proseguirà nel mese di aprile e maggio ogni sabato mattina negli spazi del comando di Polizia Locale. Successivamente il servizio verrà erogato in base alle richieste dei cittadini. Ma la bicicletta è anche mobilità sostenibile.



In occasione della giornata inaugurale del servizio di punzonatura, verrà infatti iniziato il percorso di lancio del Pums, il piano urbano della mobilità sostenibile, che si propone di soddisfare la variegata domanda di mobilità delle persone e delle imprese nelle aree urbane e quartieri del Comune di Treviso per migliorare la qualità della vita e facilitare gli spostamenti.



Il percorso partecipativo avrà inizio nelle prossime settimane e si svilupperà attraverso diversi canali: con interviste fatte dagli agenti della polizia locale, online, con questionari e mappe interattive, e mediante incontri aperti alla cittadinanza.



“Tutti gli appuntamenti legati al mondo della bicicletta – e fra questi anche il servizio di punzonatura – seguono un percorso di sensibilizzazione che con il Pums troveranno l’effettiva concretizzazione - ha detto il vicesindaco Andrea De Checchi . La cittadinanza sarà parte integrante di questo piano e, di fatto, potrà “disegnare” insieme all’amministrazione la città del futuro tenendo conto delle necessità degli utenti della strada, dai privati alle attività produttive. Bisogna inoltre uscire dalla logica per cui i problemi della viabilità si risolvono solo attraverso interventi strutturali: è necessario investire sulle forme di mobilità alternativa”.