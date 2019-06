Treviso seconda città più torrida in Veneto

TREVISO - Quella di giovedì è stata la giornata di picco dell'ondata di caldo che ha portato anche sulla Marca aria rovente proveniente dal deserto algerino.



In Veneto, spiegano gli esperti dell'Arpav, il caldo ha sfiorato oggi, giovedì 27 giugno, i 40 gradi, fermandosi alla massima di 39 a Vicenza, record probabilmente per giugno, 38 a Treviso e Verona, Padova e Rovigo con 37, Venezia 33. Ma sono ancor più rilevanti, sotto l'aspetto statistico, i 36,5 gradi di Santo Stefano di Cadore, i 37 di Belluno, i 31 di Cortina, e i 23 gradi del Faloria, 2200 metri, sopra Cortina, dove fino a maggio erano aperti gli impianti di sci. Il centro meteo regionale non esclude che nei centri urbani si siano raggiunti e perfino superati i 40.



Per stazioni di montagna come Arabba (29) si tratta di dati record non solo di giugno, ma dell'estate negli ultimi 25 anni, maggiori delle massime dell'infernale 2003.



Per domani è atteso un leggero calo. Domani, con lo spostamento dell'asse della cupola anticiclonica, il Veneto e le regioni di Nordest dovrebbero osservare un calo fino a 4-5 gradi nei valori massimi, anche se saranno le minime notturne a crescere leggermente, mantenendo una situazione di grande disagio fisico.



Nel fine settimana, prevede l'Arpav, il super-caldo dovrebbe attenuarsi, per effetto anche di una maggiore ventilazione da est che faranno perdere qualche altro grado alle massime.