A Treviso il primo nato del 2020: è la piccola Farmatha

La piccola Farmata e mamma Bigue Diouf

TREVISO - E’ Farmatha la prima nata del 2020 in provincia di Treviso. La piccola, 3,5 chili, senegalese, ha battuto tutti nascendo ieri notte alle 3.17 all’ospedale Cà Foncello di Treviso.



Mamma Bigue Diouf e la piccola Farmatha Dramè stanno bene. Per far nascere la loro piccola i genitori hanno scelto il parto in acqua, attivo all’ospedale di Treviso da circa un mese.



All’ospedale di Conegliano, invece, è Edoardo Russo l’ultimo nato del 2019, venuto al mondo alle 11.52 del 31 dicembre. Ieri invece, nessuna nuova nascita è stata registrata nel reparto coneglianese, così come a Oderzo. All'ospedale di Montebelluna invece è arrivato all'aba del primo gennaio il piccolo Enea, 3 chili. A Vittorio Veneto il primo piccolo del nuovo anno è arrivato nel tardo pomeriggio: è Adam un maschietto di 4 chili.