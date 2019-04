Treviso-Ostiglia, Pd: "Inaugurazione monopolizzata dalla Lega"

TREVISO - Inaugurato sabato l’”ultimo miglio” del percorso ciclopedonale Treviso-Ostiglia, che ora arriva fino alla vecchia stazione di Santi Quaranta a Treviso. Si tratta di una delle ciclabili italiane più suggestive, lunga 60 chilometri, già invasa da trevigiani e amanti delle due ruote tra Pasqua e Pasquetta.



Dopo un’attesa di due anni, sabato il taglio del nastro con il presidente Luca Zaia e centinaia di persone del tratto lungo 2,6 chilometri tra via Aeroporto e l’ex stazione ferroviaria di Santi Quaranta, dove l’antica ferrovia aveva termine Lungo il tracciato sono state realizzate tre opere importanti: il sottopasso alla tangenziale di Treviso (34 metri), il sottopasso ciclopedonale in viale Serenissima (22 metri) e la passerella che supera la ferrovia. “Questa ciclabile, già apprezzata e percorsa da moltissimi fruitori, è un fiore all’occhiello per il turismo “slow” del Veneto - ha detto Zaia - un turismo ambientalmente sostenibile, che porta i visitatori ad apprezzare quanto di meglio può offrire il nostro territorio”.



Ma dopo l’inaugurazione di sabato non sono mancate le polemiche da parte dei consiglieri di opposizione che hanno fatto sapere di non essere stati invitati. “Finalmente si è inaugurata la Ciclabile Treviso-Ostiglia tratto trevigiano. Ci avevamo lavorato negli scorsi 5 anni e fa piacere vedere questa nuova pista ciclabile. Peccato - scrive Antonella Tocchetto, consigliere comunale del Pd, su Facebook - che i consiglieri di opposizione del Comune di Treviso non siano stati informati dell' inaugurazione e che l’evento sia stato in gran parte monopolizzato dalla Lega. Indubbiamente il 26 maggio ci saranno elezioni importanti e la Lega vuole primeggiare in tutti i tagli di nastro possibili”- accusa Tocchetto.



“Una nuova pista ciclabile è sempre un grande evento che deve coinvolgere tutti per incentivare la mobilità ciclabile. A proposito di Treviso - aggiunge - gli incentivi per l’acquisto delle bici elettriche richiedono da parte del Comune di Treviso una tale mole di documenti che scoraggiano gli acquirenti. Caro sindaco incentivi la mobilità dei biciclette non solo a parole ma con fatti concreti”.



“Non capisco la polemica”, ha subito risposto il consigliere della Lega Riccardo Barbisan. “La pista ciclabile è stata fatta con un progetto della Regione e con soldi della Regione. Quanti agli inviti credo non siano giunti a nessun consigliere né di maggioranza né di opposizione. Par condicio in campagna elettorale”.