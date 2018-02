Treviso Marathon, Expo Run ed Expo Natura in piazza Borsa

TREVISO - Non solo corsa ma anche occasioni di convivialità, tra prodotti tipici, slow food e prodotti tecnici. Treviso Marathon non sarà un’unica giornata (domenica 25 marzo) di sport per agonisti e famiglie con la 42,195 km e la MoohRun di 3,5 e 10 km, ma proporrà un lungo weekend di “intrattenimento” per tutti i gusti. Nel vero senso della parola.



A fare da cuore pulsante di “Aspettando la Treviso Marathon” sarà piazza Borsa, location che ospiterà sia Expo Run che Expo Natura. Grazie al patrocinio della Camera di Commercio, lo spazio espositivo dedicato ai runner troverà accoglienza nella Sala Merci. Una ventina gli spazi a disposizione di maratoneti, accompagnatori e visitatori. In “mostra” venerdì 23 marzo dalle ore 12.00 alle 19.00 e sabato 24 marzo dalle ore 9.00 alle 19.00 stand tecnici (di abbigliamento e calzature, integratori, barrette energetiche, ecc.) e promozionali di varie maratone e corse italiane e stranieri.



In piazza ci sarà invece spazio per una ventina di stand che proporranno prodotti tipici (prodotti alimentari della panificazione caseari, enologici, salumi, spezie e sott’oli) provenienti da tutt’Italia. Arriveranno dalla Puglia (Andria), dalla Toscana, dalla Calabria, dalla Sardegna, dalla Lombardia (Valle Camonica), dal Veneto, dall’Umbria (zona Amatrice), dalla Liguria, dalla Sicilia, dalla Basilica, dall’Emilia Romagna e dal Trentino Alto Adige. L’Expo Natura, in collaborazione con Explicom, sarà aperto da giovedì 22 marzo a domenica 25 marzo compresa, dalle ore 9.00 alle ore 20.00.



“Torniamo a Treviso non solo con momenti podistici, ma anche con proposte espositive dedicate agli appassionati di running ma anche agli amanti del buon cibo – commenta Aldo Zanetti, amministratore unico di Maratona di Treviso – piazza Borsa, che nelle precedenti edizioni con arrivo nel capoluogo, si è dimostrata location interessante, ospiterà, nelle sale interne, l’Expo di settore, mentre all’aperto gli stand con prodotti biologici e artigianali in arrivo da tutt’Italia. Un’occasione anche per i residenti per gustarsi la maratona, per prendere confidenza, per entrare nel clima”.