A Treviso è tempo di saldi, scatta la caccia all'affare

TREVISO - E’ tempo di acquisti a prezzi vantaggiosi. Scatta la caccia all’affare. Da oggi, sabato 5 gennaio, partono ufficialmente a Treviso, così come in tutto il Veneto, le svendite di fine stagione.



Dai negozi del centro alla grande distribuzione, ma anche tecnologia e arredamento, tutti offrono la merce di stagione ad un prezzo vantaggioso. I saldi invernali partiranno con sconti tra il 30-40% dal prezzo di cartellino nel primo periodo, dove generalmente di concentra anche il volume d'affari maggiore, per poi arrivare a sconti anche del 50-60%. Per gli esperti di affari abbigliamento e calzature, borse e oggettistica sono le categorie più gettonate.



In realtà c’è chi parla di una “falsa partenza” visto che molti negozi hanno preferito non aspettare il via ufficiale e fare già in questi giorni lo sconto sul prezzo della merce ai propri clienti.

I prezzi infatti sarebbero già stati ribassati, candele svendite giustificate con “rinnovo locali” per le festività natalizie, in modo da incentivare le vendite o con saldi riservati alla clientela più affezionata annunciati ai clienti via sms o email dai negozianti.



Per scovare l’affare perfetto c’è tempo fino a fine marzo, anche se generalmente sono i primi due week end a determinarne l'andamento.



Per evitare brutte sorprese o fregature e fare acquisti davvero convenienti, l'Adico, l’associazione in difesa dei consumatori, ha stilato un vademecum per tutti gli acquirenti che invita a: non farsi prendere dalla frenesia del voler comprare a tutti i costi; confrontare sul cartellino il prezzo vecchio con quello ribassato per essere sicuri di non comprare resti di magazzino; verificare scrupolosamente le taglie riportate in etichetta ed eventuali difetti.

Nel caso di capi di abbigliamento a provare sempre l’articolo, ricordare che i prezzi esposti vincolano il venditore che in cassa non può applicare sconti diversi da quelli dichiarati e che il negoziante convenzionato con una carta di credito è tenuto ad accettarla sempre anche in periodo di saldi. Infine accertarsi che il prodotto in vetrina coincida con quello offerto; diffidare degli sconti superiori al 50% e non superare il budget che ci si era imposti.