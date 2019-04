Trevisatletica presenta France e Meneghini

TREVISO - In coincidenza con l’apertura dell’annata su pista, Trevisatletica ufficializza due nuovi acquisti al femminile: la mezzofondista Natascia Meneghini e la velocista Shelomith Lankai France, a partire da questa stagione, vestiranno la maglia della società del presidente Rolando Zuccon.



Si tratta di due nomi di primo piano nel panorama dell’atletica veneta. Natascia Meneghini, veneziana, 27 anni, eccelle nel mezzofondo veloce: ha un primato di 2’07”08 negli 800 e 4’22”93 nei 1500.



In quest’ultima specialità è giunta quinta agli Assoluti 2018 di Pescara e ottava nella rassegna nazionale indoor della stessa stagione. Ma Natascia non disdegna neppure l’attività su strada: per tre volte, dal 2015 al 2017, ha vinto la gara sui 10 chilometri che accompagna la Venicemarathon.



Shelomith Lankai France, di due anni più giovane, residente a Padova, anche se la sua famiglia è originaria del Ghana, ha un primato personale di 12”16 nei 100 e 25”68 nei 200. Allenata da Adriano Benedetti, che è anche il tecnico di Natascia Meneghini, da alcune stagioni France è una delle atlete più veloci del Veneto.



Una sprinter di sicuro affidamento.



Dopo aver pensato alla squadra maschile, con un occhio di riguardo per il mezzofondo, rinforzato nei mesi scorsi dagli arrivi di Riccardo Tamassia, Stefano Ghenda e Simone Gobbo, ora Trevisatletica punta sulle donne: Meneghini e France, oltre ad essere due atlete di valore, hanno grande esperienza e potranno diventare un punto di riferimento per i giovani talenti espressi dal vivaio di casa.



Natascia Meneghini debutterà con la maglia di Trevisatletica già domenica a Noale, correndo la 4x100 e la 4x400 nel campionato regionale di staffette. L’esordio di Shelomith Lankai France, in ritardo di preparazione, avverrà invece tra qualche settimana.



Da segnalare che a Noale Trevisatletica sarà presente con oltre 100 atleti tra settore giovanile e settore assoluto. Si prospetta una domenica di grandi soddisfazioni.