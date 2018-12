I trevigiani ogni giorno trascorrono in auto un'ora e 22 minuti

TREVISO - I trevigiani usano la macchina ben 292 giorni all’anno e trascorrono in media, ogni giorno, 1 ora e 22 minuti in viaggio, percorrendo 45 chilometri (13.231 l’anno). Sono alcuni dei risultati dell’osservatorio UnipolSai sulle abitudini di guida in Veneto in seguito all’analisi dei dati delle scatole nere installate nelle automobili.

Complessivamente la Marca è la seconda provincia, dopo Rovigo, per numero di giorni in cui si usa l’auto, per chilometri percorsi in un anno e per ore trascorse in macchina. In generale la regione Veneto si conferma comunque un esempio di eccellenza nel panorama nazionale per quanto riguarda l’esperienza complessiva di guida, anche se negli ultimi 5 anni il traffico sulle strade della Marca e in generale in Veneto, è aumentato.

Con 13.180 chilometri il Veneto è la terza regione italiana per chilometri annui percorsi, con un a media di 46 al giorno. I veneti compiono in media 46 chilometri al giorno ed è il venerdì la giornata macinano più strada. Rovigo è la provincia italiana in cui si percorrono più chilometri al giorno (58 km).

“Facendo un confronto con i dati di 5 anni fa, in Veneto aumenta la permanenza quotidiana al volante di 5 minuti al giorno, unita a una riduzione di 5 km/h della velocità media. Ne consegue quindi una riduzione della qualità complessiva dell’esperienza di guida in Regione la cui spiegazione è da ricercarsi nell’incremento del traffico o in criticità legate alla viabilità” ha dichiarato Enrico San Pietro, Condirettore Generale Assicurativo UnipolSai. “A testimonianza del forte radicamento dell’auto in Veneto, nel 2017 il Veneto con 13.180 km è la terza regione italiana per chilometri annui percorsi, dopo Umbria e Molise, superando di circa 1.000 km la media nazionale (12.240 km)”.