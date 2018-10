Trevigiana va a far il bagno in spiaggia, muore nelle acque del litorale tirrenico di Messina

TREVISO - Probabilmente è stata colta da un malore mentre stava nuotando come faceva tutte le mattine sulla spiaggia. Il corpo senza vita di Rosella Grespan, trevigiana di 72 anni ma da tempo residente a Rodi Milici, in provincia di Messina, è stato trovato domenica pomeriggio dai soccorritori, al largo del litorale di Timpazzi, a circa 70 chilometri di distanza dalla spiaggia di Tonnarella di Furnari, dove mercoledì scorso la donna si era recata, come faceva sempre, per una nuotata.



L’allarme era stato lanciato alle 17 del pomeriggio di mercoledì scorso, dai famigliari preoccupati non vedendola rientrare dalla spiaggia. Era stato uno dei fratelli di Rossella Grespan a chiamare i carabinieri per segnalare la sparizione. Dopo aver ricevuto la segnalazione, i carabinieri hanno subito fatto partire le ricerche sulla spiaggia di Tonnarella di Furnari, dove hanno trovato i vestiti della pensionata trevigiana. Il sospetto è che l’anziana possa essere stata colta da malore mentre si trovava in acqua e successivamente sia annegata.



A recuperare il corpo della 72enne, sono stati gli uomini della Guardia Costiera: la salma è stata trasportata presso la camera mortuaria del Policlinico di Messina dove è stata svolta l’autopsia, disposta dalla Procura di Messina.



Rosella, da giovane, aveva lavorato a lungo in Svizzera, dove aveva conosciuto il marito originario proprio del messinese e mancato nel 2016, con il quale aveva avuto due figli. Da tempo abitava in Sicilia ma spesso tornava a Treviso dove abita il fratello.