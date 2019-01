Trentaquattro volte Cross Città della Vittoria: domenica 27 gennaio la festa a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - Riparte l’anno organizzativo di Silca Ultralite Vittorio Veneto. Domenica 27 gennaio infatti c’è l’appuntamento con il cross Città della Vittoria che nel 2019 festeggia il compleanno numero 34.



L’area Fenderl di Vittorio Veneto sarà la culla naturale dell’evento di corsa campestre che richiama sempre più appassionati, non solo per il contatto con la natura (e spesso e volentieri con il fango) ma anche per l’utile lavoro “muscolare” in vista della stagione di gare. Gli impegnativi saliscendi e le curve tecniche del tracciato trevigiano promettono spettacolo e selezione agonistica.



La manifestazione sarà valevole come seconda prova del campionato di società regionale giovanile, assoluto e master (prima fase del campionato nazionale assoluto) e coinvolgerà atleti delle categorie Ragazzi e Ragazze, Cadetti e Cadette, Allievi e Allieve, Juniores maschili e femminili, Promesse maschili e femminili, Seniores maschili e femminili e Master maschili e femminili.



In gara sono attesi i migliori rappresentanti della specialità della Regione e non solo. In campo ci saranno anche i bambini delle scuole elementari, dai 6 ai 10 anni, che si divertiranno con la “Corri libero sui prati”, la manifestazione ludico motoria di 500 metri appositamente pensata per loro.



"Apriamo il nostro 2019 con il primo appuntamento organizzativo nell’area Fenderl – commenta il presidente di Silca Ultralite, Aldo Zanetti – il Cross Città della Vittoria è ormai un appuntamento per molti, che arrivano anche da lontano e che troveranno, come sempre, i sorrisi dei nostri volontari e la professionalità gestionale dello staff di Silca Ultralite e di Maratona di Treviso.



Mi aspetto delle belle competizioni, anche da parte dei nostri triathleti che sono nella piena fase di allenamento in vista dei prossimi appuntamenti con la multidisciplina. Invito i genitori a portare i loro bimbi a trascorrere una mattinata di sport all’area aperta e i miei concittadini di fare un piccolo sforzo di 400 metri di passeggiata, attraversare la Ferrovia e salire fino al campo gara per godersi lo spettacolo”.



Il programma di domenica 27 gennaio è il seguente: alle 8.30 il ritrovo di giurie e concorrenti, alle 10.00 il via delle categorie MM35-40-45-50 e 55 (master maschili) che si confronteranno sui 6 km, alle 10.30 spazio a tutte le MF (master femminili) e agli MM60 e oltre che affronteranno un percorso di 4 km. Poi spazio ai giovani: alle 10.50 ci sarà la partenza delle Ragazze (1 km), alle 11.00 quella dei Ragazzi (1 km), alle 11.10 il via delle Cadette (2 km) e alle 11.20 dei Cadetti (2 km). Alle 11.40 toccherà alla “Corri libero sui prati”.



Alle 12.00 spazio alle Allieve sulla distanza di 4 km. Alle 12.25 partirà la batteria dedicata ad Allievi e Juniores femminili, che gareggeranno su un tracciato di 5 km. Alle 12.55 start per Juniores maschili e Promesse e Seniores femminili sui 7 km. Alle 13.30 il via dell'ultima gara, quella riservata alle Promesse e ai Seniores maschili che si daranno battaglia su un percorso di 10 km.



Le iscrizioni al Cross Città della Vittoria dovranno essere effettuate esclusivamente online entro le ore 14 di mercoledì 23 gennaio. Per partecipare a "Corri libero sui prati" inviare un'e-mail all'indirizzo iscrizioni@trevisomarathon.com o un fax al numero 0438-413475 con nome, cognome, data di nascita e possibilmente gruppo o scuola di appartenenza. È possibile anche l'iscrizione sul posto la mattina della manifestazione. Per i primi cento ci sarà una t-shirt ricordo della manifestazione, con stampato il disegno vincitore del concorso “Corri Libero sui Prati”.



Quest’anno il Cross Città della Vittoria sarà trasmesso in diretta streaming su www.sportnelweb.it con il coordinamento del giornalista Lucio Dal Molin e il commento tecnico del professor Lionello Bettin.