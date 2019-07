Tremore Merkel, ecco cosa sta succedendo

Angela Merkel si è sottoposta dopo il primo attacco di tremore ad attenti esami, in particolare analisi dei valori ematici. A rivelarlo è stata la Bild citando fonti vicine al governo. Interpellata oggi a Berlino, la cancelliera ha sottolineato che "in primo luogo si può presumere che io conosca le responsabilità legate al mio incarico e agisca conformemente ad esse per quanto attiene a questioni legate alla salute". "In secondo luogo - ha aggiunto durante la conferenza stampa dopo l'incontro con la premier danese Mette Frederiksen - si può presumere che come essere umano abbia grande interesse personale a stare bene ed occuparmi della mia salute". Con la premier danese Merkel ha ascoltato oggi gli inni nazionali seduta su due sedie approntate su richiesta della stessa cancelliera, rende noto la Bild.



Quanto ai controlli medici sarebbero stati accurati e fatti in seguito al primo attacco di tremore avuto il 18 giugno, durante la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelenski a Berlino. Secondo la Bild - citata da vari media tedeschi - particolare attenzione è stata riservata ai valori ematici perché si era ipotizzato che alla cancelliera potessero mancare determinati minerali. Tuttavia, gli esami non hanno rivelato nulla e i valori ematici sono risultati a posto.



Ad una seconda domanda "abbastanza personale" dei giornalisti riguardante il suo 65esimo compleanno, Merkel in conferenza stampa ha risposto di essere cosciente del fatto che si invecchia, ma anche che al tempo stesso si acquisisce esperienza. "Ogni cosa ha il suo lato positivo", ha scherzato.