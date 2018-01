Trema ancora la terra in Friuli, scossa di magnitudo 3.8

TOLMEZZO - Trema ancora la terra in Friuli. Ieri una una scossa di magnitudo 3.8 della scala Richter è stata avvertita intorno alle 18.39: l’epicentro a due km da Tolmezzo, a nove km di profondità.

Avvertita in molte zone del Friuli, soprattutto in Carnia, dove molte persone si sono riversate in strada.

La scossa si è sentita anche nel Bellunese e a Sappada. Mercoledì un altro terremoto aveva spaventato il Friuli: l’epicentro era stato a Plezzo, in Slovenia, vicino al confine con l’Italia.