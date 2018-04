Tregua dal maltempo ma nuovo peggioramento domenica

Una residua instabilità domani al Centronord, una tregua del maltempo sabato e un nuovo peggioramento domenica, mentre al Sud nel weekend si raggiungeranno temperature da inizio estate. Sono le previsioni dei meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it, che sottolineano come l'Italia sia ancora alle prese con una perturbazione che si allontanerà dal Paese solamente domani.

Seguirà - precisano - un sabato di tregua, ma con una notevole intensificazione dei venti orientali sui mari di Ponente e sulle Isole maggiori. Tuttavia un nuovo peggioramento del tempo è atteso nel corso della giornata di domenica a causa dell'arrivo di un'altra perturbazione collegata a una circolazione depressionaria tra il Nord Africa e i Canali di Sicilia e Sardegna". Nel fine settimana, sempre secondo i meteorologi del Centro Epson Meteo, le temperature aumenteranno in tutto il Paese, riportandosi nella norma al Nord, al di sopra della media al Centro-sud con valori in qualche caso da inizio estate: sabato e domenica, infatti, prima nelle regioni tirreniche e poi anche in quelle meridionali si potranno superare i 25 gradi.

"La depressione - concludono - insisterà a ridosso dell'Italia anche all'inizio della prossima settimana causando ancora molta instabilità", soprattutto al Centronord e con ancora precipitazioni anche a carattere temporalesco. Le temperature tenderanno temporaneamente a diminuire, attestandosi su valori prossimi alla media stagionale.