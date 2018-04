Tre marce fino a Conegliano con gli ospiti della Nostra Famiglia

CONEGLIANO - La Marcia di Primavera con i bambini e ragazzi dell’Associazione “La Nostra Famiglia” rimane sempre un appuntamento da non perdere e quest’anno sarà caratterizzata da tre percorsi che sono per tutti i gusti o, più precisamente, per tutte le gambe.

La Primavera è stata scelta da diversi anni, dall’Associazione "La Nostra Famiglia" che si prende cura di bambini con disabilità, per realizzare una iniziativa suggestiva: una marcia insieme alle persone meno fortunate, accompagnandole con gioia in un percorso tra la città e la campagna, panorami mozzafiato, fatto di affetto nei loro confronti, di partecipazione alla loro voglia di vivere.

La marcia partirà da tre distinte sedi de “La Nostra Famiglia”. Infatti Martedì 1 maggio saranno tre le marce che partiranno alle ore 9.00 contemporaneamente per giungere presso la sede de La Nostra Famiglia di Conegliano. Questa iniziativa ha un valore simbolico in quanto rappresenta il percorso fatto dai bambini e ragazzi percorrono per frequentare i Centri di Riabilitazione. Obiettivo dell’iniziativa è il coinvolgimento di scuole, gruppi, associazioni, famiglie per un gesto di solidarietà, condivisione e amicizia, stando insieme ai bambini per una festa di colori.

L'iniziativa, voluta dagli Alpini coinvolge tutti i gruppi alpini del territorio che si sono lasciati positivamente contagiare, si colloca all'interno del calendario delle manifestazioni di primavera della parrocchia di San Silvestro di Costa di Conegliano e consente di utilizzare gli stand della festa parrocchiale.

Quest’anno a premiare i partecipanti della marcia di Primavera ci sarà Asia Pellizzari giovane atleta degli Arcieri del Castello di Conegliano che sta collezionando record su record nel tiro con l'arco. Nei campionati italiani di Para Archery che si sono svolti a Palermo il 3-4 febbraio 2018 , la sedicenne di Mareno di Piave oltre al titolo nella categoria Compound W1 ha superato il primato italiano che già deteneva e ottenuto anche il record mondiale. Tanti sono riconoscimenti che ha collezionato in questi anni e non per ultimo è stata recentemente premiata dall'associazione "Amici del mondo" con il premio “Ali d’oro” riservato a coloro che si sono distinti quali esempio di positività.

Asia è un simbolo non solo per il tiro con l'arco e il mondo sportivo, ma un modello di determinazione per i coetanei. Un terribile incidente quando era ancora in tenera età gli ha fatto perdere l’uso degli arti inferiori ma questo non ha scalfito la sua determinazione e la volontà di trovare spazi per far emergere le sue potenzialità.

Asia Pellizzari