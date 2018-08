Tre italiani dispersi sul Monte Bianco

Tre alpinisti italiani - due uomini e una donna sulla trentina - risultano dispersi sul versante francese del Monte Bianco. Allertati dai soccorritori italiani, i gendarmi del soccorso di montagna di Chamonix hanno avviato ricerche che finora non hanno dato esito, riferiscono i media francesi. Le autorità francesi hanno lanciato un appello per eventuali testimoni che potrebbero averli visti.



Partiti ieri per raggiungere la vetta dei Grands Montets, nel massiccio del Monte Bianco, i tre alpinisti dovevano rientrare nella stessa serata, ma non hanno più dato notizie.