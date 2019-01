Tre bimbi si chiudono nel freezer e muoiono soffocati

Tragedia domenica scorsa in Florida, dove una nonna e una mamma hanno trovato tre bambini di 1, 4 e 6 anni morti all’interno di un freezer. L’elettrodomestico era appena stato acquistato e non era ancora stato attaccato alla corrente elettrica.

I tre bambini, che stavano con la nonna, hanno approfittato della momentanea assenza di questa, che era andata in un'altra stanza, per entrare in quel grande freezer. Forse volevano nascondersi e infatti la nonna ci ha messo un po’ a trovare i piccoli. Troppo.

I tre infatti, quando il freezer è stato aperto dalla nonna e dalla mamma di uno di questi, non respiravano più. E’ probabile che i bimbi siano morti di asfissia ma sul caso si stanno facendo le dovute indagini.