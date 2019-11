Travolto da un'auto mentre è sulla bici, uomo perde la vita nell'impatto

VENEZIA - Un uomo, del quale non sono note le generalità, è morto nel pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Mira (Venezia).

La vittima, che non aveva documenti con sé, era in sella alla sua bicicletta da corsa quando è stata investita da un'automobile guidata da una donna. L'impatto è avvenuto all'incrocio tra via Nazionale e via Don Minzoni.

Il ciclista è stato soccorso da un'ambulanza, ma gli operatori del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Sul posto la polizia locale per ricostruire la dinamica dello scontro.