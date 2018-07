Travolto da un carrello, muore mentre lavora in baita

E’ morto dopo essere stato travolto da un carrello, un 82enne di Lozzo di Cadore (Belluno), rimasto vittima di un incidente mentre eseguiva alcuni lavori di manutenzione nella sua baita a Col Cervera.

L’incidente, come riporta Il Gazzettino, si è verificato ieri verso sera e l’uomo, dopo una notte in ospedale, è deceduto all’alba. L’anziano era rimasto incastrato dietro un carrello e a lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che lo hanno trovato per caso dopo ore. Ricoverato in ospedale in gravi condizioni, non ce l’ha fatta a sopravvivere