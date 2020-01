Travolto in bici mentre va a scuola: 17enne perde la vita

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita, in sella alla sua bicicletta, investito da un’automobile, probabilmente mentre andava a scuola. L’incidente è avvenuto a Modena, attorno alle 7, in via Morane, all’altezza dell’incrocio con via Brescia. La dinamica dell’accaduto dovrà essere accertata dalla polizia locale tuttavia, secondo una prima ricostruzione, pare che il giovane stesse attraversando la strada sulla bici, dal lato di via Arquà in direzione di via Brescia, nei pressi dell’attraversamento pedonale quando, da via Morane, è sopraggiunta una Opel Corsa, che procedeva verso il centro città, e non è riuscita ad evitare l’impatto con la bicicletta.

Alla guida dell’auto c’era un uomo, residente in zona. Il 17enne, a sua volta residente a Modena, aveva con sé lo zaino con i libri di scuola e forse era diretto alla fermata della corriera che l’avrebbe condotto all’istituto scolastico che frequentava fuori città. Nell’urto il ragazzo e la bici sono stati sbalzati a diversi metri di distanza, finendo contro un’altra macchina in sosta nel parcheggio della vicina Polisportiva. I sanitari del pronto soccorso hanno cercato a lungo di rianimare la vittima, prima di trasportarla all’ospedale di Baggiovara dove ne è stato dichiarato il decesso.