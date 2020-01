Travolta e uccisa da un'auto, morta una studentessa di Ca' Foscari

Una giovane di 29 anni, Pegah Naddafi, è stata travolta e uccisa da un'auto mentre, questa notte, stava attraversando una strada di Mestre. La vittima è una studentessa di Ca' Foscari, italiana di origini iraniane si occupava di scienze del linguaggio. L'incidente è avvenuto nei pressi di un incrocio, in un tratto rettilineo non particolarmente illuminato. Non è stato ancora accertato se la ragazza stesse camminando sulle strisce pedonali o fuori. Sul posto sono intervenuti i medici del suem 118 che hanno tentato, inutilmente, di salvarle la vita.

La strada è stata chiusa per alcune ore dalla Polizia Locale che ha sentito, tra l'altro, il conducente della vettura investitrice. La famiglia ha un'attività commerciale a Senigallia. Quando è stata investita in via Vespucci probabilmente stava tornando a casa. Era residente infatti in via Bissuola, a poca distanza dal luogo del sinistro.