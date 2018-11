Travolge con l'auto una donna e la uccide. 46enne vittoriese arrestato

VITTORIO VENETO - Arrestato per omicidio stradale il 46enne vittoriese che venerdì sera ha travolto e ucciso con l'auto la 69enne Letizia Sperti.



L'incidente è avvenuto in via Rizzera. Secondo quanto riportato dal Gazzettino, l'alcol test a cui è stato sottoposto l'uomo avrebbe indicato un valore superiore a 1,50 grammi di alcol per litro.



Per il 46enne sono scattati gli arresti domiciliari, in attesa della convalida fissata per domani mattina.