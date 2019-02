Travolge e uccide operaio in strada, autista del camion indagato per omicidio stradale

CASTELFRANCO – L’autista del camion che ha travolto e ucciso lunedì pomeriggio Alessandro Farronato è indagato con l’ipotesi di reato di omicidio stradale.

La Procura della Repubblica di Treviso sta lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità da parte dell’autista. Stando a quanto ricostruito il mezzo pesante avrebbe sfondato i cartelli stradali posti dal 47enne di Casoni di Mussolente (Vicenza) alle dipendenze di Veneto Strade, per poi travolgerlo, trascinarlo per alcune decine di metri, andando quindi a sbattere contro il furgone con cui erano giunti lì lui ed il collega.

Per oggi, intanto, i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno indetto uno sciopero: niente lavoro dalle 10 alle 12. “Ancora un lavoratore che ha perso la vita, investito mentre allestiva un cantiere stradale – si legge in una nota congiunta -. È un bollettino di guerra che con spaventosa cadenza macchia di sangue le nostre strade, da nord a sud (è di qualche settimana fa l’infortunio mortale di un dipendente Anas in Puglia).

Sarà la magistratura ad accertare le cause e la dinamica dell’infortunio e le eventuali responsabilità penali. A noi oggi invece spetta denunciare, ancora una volta, come le condizioni di lavoro non consentano ai lavoratori di svolgere la propria attività quotidiana in sicurezza e serenità, come il blocco delle assunzioni abbia ormai ridotto il personale ai minimi termini, non consentendo nemmeno il rispetto degli standard minimi, come il sistema degli appalti delle attività non permetta efficaci controlli sul rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro, visto che sono soprattutto i lavoratori in appalto più coinvolti negli infortuni”.

“Ci stringiamo alla famiglia del lavoratore e a tutti i lavoratori del settore – prosegue - ci impegniamo a capire le dinamiche di quanto successo e a denunciare, in tutte le sedi quanto accaduto per impedire che possa ripetersi. Chiediamo alla direzione di Veneto Strade di rispondere nell’immediato, attraverso un incontro formale con le parti sociali, sui fatti del drammatico infortunio e sulle azioni concrete per lavorare in sicurezza sulle strade perché non deve più succedere”.

(Nella foto in alto l'incidente, sotto Farronato)