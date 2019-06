Un uomo è morto nel pomeriggio di ieri, lunedì, dopo essersi ribaltato con il suo trattore a Marcellise, frazione di San Martino Buon Albergo, alle porte di Verona.

Il mezzo dell'agricoltore, per cause in corso di accertamento da parte dei tecnici dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera, si è capovolto e non ha dato scampo all'uomo, che è rimasto schiacciato sotto il trattore.