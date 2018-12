Trattore si ribalta, agricoltore muore schiacciato

Un agricoltore di 56 anni, Franco Rossetto, di San Pietro Mussolino (Vicenza) è morto ieri sera, sabato, nel ribaltamento del trattore che stava guidando, lungo una mulattiera sterrata, sulle colline di Chiampo, nel vicentino. Secondo una prima ricostruzione, il trattore, per cause in corso di accertamento, si sarebbe ribaltato, sbalzando l'uomo al di fuori dal posto di guida; il 56enne è stato poi travolto dal mezzo, ed è deceduto all'istante.

Immediato l'allarme, lanciato da alcuni residenti: sul posto i sanitari del Suem 118 del vicino ospedale di Arzignano, quali non è restato che confermare il decesso dell'uomo. Sul posto per i rilievi i carabinieri della locale stazione.