Trattiene le feci per 40 giorni sotto l'occhio vigile della polizia

Non va in bagno da 40 giorni, il 24enne L.C., fermato lo scorso 17 gennaio dalla polizia per il sospetto (ancora tale) che il ragazzo avesse degli ovuli di cocaina nell’intestino.

Il presunto spacciatore era stato bloccato dalla polizia della contea di Essex, in Inghilterra, un mercoledì pomeriggio. Era stato portato in caserma dagli agenti che, pazientemente, avevano aspettato che l’uomo andasse in bagno, per controllare che nelle feci ci fossero effettivamente gli ovuli di stupefacente.

Ma nulla: l’uomo non è più andato in bagno. E, dopo 40 giorni, gli agenti sono ancora lì che aspettano. Con loro, i giornalisti inglesi e i cittadini. La polizia, dopo le numerose chiamate che arrivavano ogni giorno ("Did he poop?", che tradotto suona “Allora, ha cagato?”) ha deciso di coniare su Twitter l’hashtag #PooWatch per aggiornare in velocità le centinaia (ora migliaia) di persone interessate all’evento.

Che questo L.C. abbia effettivamente ovuli di cocaina in corpo, interessa a pochi. Quello che la cittadinanza ora si chiede è: come è possibile tenersela per 40 giorni? Come riportano i media locali, pare che il 24enne non sia stato nemmeno a digiuno. In questi giorni si è mangiato barrette di cereali, oltre che frutta e verdura.

Prima di essere fermato, tra l’altro, si era pure mangiato il pesce che aveva cucinato la madre. Gli aggiornamenti sulla situazione intestinale del ragazzo sono però fermi da due settimane: in fondo, non ci sono novità. Gli agenti hanno avvisato che, però, appena il ragazzo “si sblocca”, la nazione lo saprà.