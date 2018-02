Il trasporto pubblico per l'ambiente

ASOLO - E' entrato in servizio nella giornata di ieri il nuovo bus per il trasporto urbano pubblico di Asolo.

Queste le sue caratteristiche: motore 286 cv, diesel con emissioni inferiori ai limiti euro 6., dotato di alta tecnologia per il particolato e gli ossidi di azoto, 60 posti, munito di indicatore di percorso, conta passeggeri, pedana disabili, posti per passeggini e carrozzine, videosorveglianza, obliteratrici per cartaceo e elettronico.

Il tutto con contributo della Regione Veneto.