Trasferimento Farmacologico Frequenziale. Dr. Massimo Citro

E’ possibile assumere farmaci senza controindicazioni?

Senza subirne gli effetti collaterali?

Nel 2018 siamo davvero ancora costretti a “scegliere” il male minore e dover vivere gli effetti collaterali, spesso pesanti, dei vari farmaci in uso?

No , già dagli anni 90 è possibile scegliere solo la parte”utile” del farmaco. Come?…

Sabato 13 gennaio apriremo il 2018 con un ospite molto atteso.

Finalmente sarà con noi il Dr. Massimo Citro: lavora come medico e psicanalista a Torino, dottore in Medicina e Chirurgia, dottore in Lettere Classiche a indirizzo storico, specialista in Psicoterapia, è autore di saggi letterari e scientifici. Ricercatore scientifico, è uno dei fondatori dell’Istituto di Ricerca “Alberto Sorti” (IDRAS) di Torino, dove operano ricercatori volontari, con lo scopo principale di proseguire e approfondire le ricerche inerenti alla scoperta effettuata dal gruppo già nel 1990: il Trasferimento Farmacologico Frequenziale (TFF).

Il Trasferimento Farmacologico Frequenziale (abbreviato in TFF) è una tecnica messa a punto dal Dott. Massimo Citro e la propria equipe, che attraverso un circuito elettronico, consente di trasmettere alla “acqua” le proprietà medicinali di un farmaco senza doverlo somministrare, traendone solo i benefici ed escludendone gli effetti tossici collaterali.

La teoria che sottende il TFF è quella “del Codice Primo e dei campi informati” Tale tecnica, è brevettata e pubblicata su numerose riviste scientifiche degli ultimi anni. Massimo Citro ha inoltre collaborato e scritto con Masaru Emoto “la Scienza dell’Invisibile”, testo in cui gli Autori si soffermano soprattutto sul fenomeno della cosiddetta memoria dell’acqua. Emoto racconta le sue esperienze di cristallizzazione e la possibilità d’informare l’acqua attraverso suoni, parole e emozioni.

Citro presenta la sua scoperta del Trasferimento Farmacologico Frequenziale (TFF). Una vera rivoluzione, una svolta verso una medicina che utilizza “farmaci digitali” senza effetti tossici, con una maggiore efficacia e un minor costo.

Entrambi hanno partecipato anche al progetto di Thomas Torelli “Un Altro Mondo”.

