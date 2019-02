Tragico schianto tra mezzi pesanti, muore uno dei conducenti

UDINE - È morto uno dei conducenti dei quattro autoarticolati coinvolti stamani in un tamponamento avvenuto all'altezza del bivio della A4 e della A34, tra lo svincolo di entrata e di uscita al casello di Villesse (Gorizia), in direzione Venezia.

La Polizia stradale di Palmanova (Udine) è intervenuta per i rilievi del sinistro. Nel tratto in cui si è verificato l'incidente erano state segnalate code per traffico intenso.

In A4 erano state indicate, questa mattina da Autovie Venete, code che avevano raggiunto il picco di 14 chilometri nel tratto fra il bivio A4/A23 (nodo di Palmanova) e Latisana, verso Venezia.