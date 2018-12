Tragico schianto tra camion e furgone, muore 39enne

VICENZA - Un 39enne residente a Noventa di Piave (Venezia) è morto oggi pomeriggio in seguito ad un incidente lungo l'autostrada A4 Serenissima, tra i caselli di Montecchio Maggiore (Vicenza) e Vicenza ovest in direzione Venezia. L'uomo era il passeggero di furgone che si è scontrato con un autoarticolato.

Nel sinistro è rimasto ferito anche l'autista del furgone, un 67 enne, anch'egli di Noventa di Piave, estratto dalle lamiere e poi trasportato in ospedale a Vicenza. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il personale medico del Suem 118 non ha potuto che accertare la morte del 39enne.

La Polstrada ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, sul posto anche personale ausiliario dell'autostrada. L'incidente ha provocato code di diversi chilometri.