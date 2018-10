Tragico schianto in moto, muore a soli 33 anni

VERONA - Un uomo di 33 anni è morto in un incidente avvenuto oggi pomeriggio a Verona, all'imbocco del cavalcavia che conduce alla Fiera.

Per cause in corso di accertamento da parte del Polizia municipale, la moto dell'uomo, un veronese nato all'estero, si è scontrata con un'auto con targa montenegrina.

L'impatto è stato violentissimo e il motociclista è morto, nonostante i tentativi di rianimarlo degli operatori sanitari del 118. L'incidente ha provocato la chiusura del cavalcavia in direzione della Fiera con lunghe code da Porta Nuova.