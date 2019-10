Tragico schianto in moto contro l'auto, uomo perde la vita sul colpo

BOLZANO - Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di ieri verso le ore 16.30 a Tires nei pressi di San Cipriano vicino alla chiesa.

Un motociclista per cause in via di accertamento è finito contro una macchina ed è morto sul colpo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e l'elicottero Pelikan 1, ma per il motociclista non c'è stato più nulla da fare.

Pertanto è stata allertata l'assistenza spirituale. Indagini dei carabinieri.