Tragico schianto auto contro scooter, muore a soli 32 anni

VICENZA - A causa di uno scontro tra auto e scooter un uomo è morto ed un'altro è rimasto ferita a Vicenza.

Secondo i vigili del fuoco la squadra dei pompieri, ha messo in sicurezza i veicoli finiti contro un palo mentre i sanitari del Suem 118 hanno constatato la morte di un 32enne filippino che era sullo scooter mentre un'altra persona che era con lui, rimasta ferita, è stata stabilizzata dai sanitari e trasportata al pronto soccorso.

In ospedale è finita anche la donna alla guida della Fiat Panda coinvolta nell'incidente, per controlli medici. La polizia locale ha eseguito i rilievi dell'incidente per ricostruire la dinamica del sinistro.