Tragico investimento, ciclista perde la vita

VICENZA - Un ciclista è morto oggi a Gambellara (Vicenza), vicino all'uscita del casello autostradale di Montebello, dopo essere stato investito e travolto da un'auto, una Mercedes classe A.

Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia locale di Arzignano, intervenuta sul posto per i rilievi, l'uomo stava procedendo lungo una via diretto in un'azienda del luogo quando è stato colpito in pieno dalla vettura.

Sul posto un'ambulanza del Suem 118 dell'ospedale di Arzignano con i sanitari che hanno solo potuto constatare la morte del ciclista.