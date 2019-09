Tragico inizio per la stagione della caccia: tre morti e un ferito grave

Inizio della stagione di caccia subito tragica oltre che per gli animali anche per gli umani. Alle 15 di oggi domenica 15 settembresi contano già 3 morti e un ferito grave. Il primo incidente a Pedrinate a pochi passi dal confine varesino con la Svizzera, qui un 50 enne svizzero ucciso da un colpo di fucile sparato da un suo compagno di caccia.

Il secondo morto nei boschi di Sorico a cavallo tra le provincie di Sondrio e Como, qui nel, un cinquantatrenne valetellinese dopo averlo abbattuto si è calatoin un dirupo per recuperare la carcasse del cervo e cadendo è stato schiacciato dallo stessocervo contro la roccia e qui ha perso la vita, un suo amico che era a caccia con lui, di sessantun anni è rimasto ferito in modo grave.

Mentre nei giorni scorsi in Sardegna in una località della Gallura un uomo che passeggiava nei boschi è stato ucciso da un colpo partito dal fucile di un bracconieri che stava appostato per sparare ai cinghiali. “Iniziamo bene - sottolinea Lorenzo Croce presidente di AIDAA-ITALIAMBIENTE -. Si tratta di situazioni tra loro diverse, ma alla fine il conto è salato, tre persone hanno perso la vita ed uno è stato ferito gravemente, e siamo solo alla fine del primo giorno”.