Tragico incidente sul lavoro: operaio cade dall’impalcatura e muore

BIBIONE - Un operaio è morto dopo essere precipitato da un'impalcatura, mentre stava lavorando in un cantiere di un albergo, a Bibione (Venezia).

L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Si chiamava Loris Biasio, del posto, e aveva 59 anni. Da quanto si è appreso l'uomo stava svolgendo delle rifiniture nel corso di lavori di ristrutturazione di un albergo in via Leone. La caduta dall'alto gli è stata fatale. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri della Compagnia di Portogruaro e gli ispettori dell'Azienda sanitaria specializzati nella verifica delle misure di sicurezza adottate sui luoghi di lavoro.

L'inchiesta è coordinata dalla Procura della Repubblica di Pordenone, che dovrà decidere se porre il cantiere sotto sequestro.