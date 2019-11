Tragico incidente stradale, ciclista muore nell'impatto

PADOVA - Un ciclista di 55 anni residente a Cadoneghe è rimasto ucciso in un incidente stradale avvenuto a Torreglia.

Paolo Lotto stava percorrendo, con la sua bici da corsa, via Abate Barbieri quando per cause ancora sconosciute si è schiantato contro un furgone Nissan, condotto da un 46enne di Torreglia, proveniente nel senso di marcia opposto.

Per il ciclista non vi è stato nulla da fare, nonostante l’arrivo immediato del 118. Sul posto i carabinieri della compagnia di Abano Terme hanno proceduto ai rilievi e al sequestro dei mezzi.