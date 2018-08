VERONA - Un giovane di 20 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Garda (Verona), sulla strada statale Gardesana Orientale.

Secondo una prima ricostruzione il giovane era alla guida del suo scooter quando, per cause in corso di accertamenti, si è scontrato frontalmente con un furgone ed è rimasto ucciso sul colpo.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia stradale.