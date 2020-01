Il tragico incidente, poi la corsa disperata in ospedale: donna perde la vita

VICENZA - Una donna vicentina, Ivana Zanella, 73 anni, residente a Rosà, pensionata, è morta ieri pomeriggio a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nel territorio rosatese.

Secondo i rilievi effettuati dalla polizia locale Nordest Vicentino all'altezza di un incrocio si sono scontrate frontalmente, per cause in corso di accertamento, una Volkswagen Golf guidata da un uomo di 49 anni e una Fiat Uno, con al volante la donna. Ai primi soccorritori le condizioni di quest'ultima sono apparse subito gravissime.

I sanitari di un'ambulanza del Suem 118 hanno intubato la 73enne sul posto, per poi trasferirla in ambulanza all'ospedale della città del Grappa, dove è morta poco dopo il suo arrivo nonostante il prodigarsi dei sanitari. Ferito anche il conducente della Golf, che tuttavia non è in pericolo di vita.